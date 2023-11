Pierluigi Pardo ha parlato a Radio 24 dell’Inter e del mercato che aveva fatto.

PAROLE – «Dal punto di vista economico non ha speso tanto, la vera forza dell’Inter in questi anni è stata l’andare a prendere parametro zero fortissimi. Essere arrivati a quella finale può essere utile per attrarre determinati giocatori, vedi Sommer o Thuram. Lavoro che va avanti bene da diversi anni. All’Inter sta funzionando tutto bene, la società merita un applauso. Marotta, Ausilio, Baccin e Inzaghi sono stati fenomenali nel coniugare un mercato sostenibile ai risultati sportivi».

L’articolo Pardo: «Inter? Brava a prendere parametri zero fortissimi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG