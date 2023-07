Il giornalista Tony Damascelli lancia un avviso a Giuntoli, prossimo all’arrivo alla Juventus: ecco cosa ha detto

Tony Damascelli, tramite le colonne de Il Giornale, ha così parlato dell’arrivo di Giuntoli in bianconero.

IL COMMENTO – «Dal Cristiano che devasta i conti a quello che lo sistemerà. Questo accade nel calcio italiano, là dove in assenza di materia prima, dunque di calciatori buoni, si. Il toscano saprà muoversi a Torino non più tra gli stramilioni di ieri ma tra i debiti e le perdite di oggi, una mission altrimenti impossible per chi è abituato al caviale e champagne e ne ha combinate mille».

