Tony Damascelli, su Il Giornale, ha commentato così l’isolamento della Juve.

DAMASCELLI – «Che la Juventus sia il pupazzo del tiro a segno al luna park è abbastanza evidente. Al di là delle vicende giudiziarie, c’è una realtà, politica e mediatica, sconcertante che vede il club bianconero messo ai margini di qualunque vicenda strategica e imprenditoriale che riguardi il nostro calcio. Per ultima la questione dei diritti televisivi, la commissione della Lega di Serie A. È interessante notare come non risulti alcun rappresentante della Juventus che è la squadra che raccoglie il maggior numero di tifosi, dunque di ascolti-contatti ed è il club che riceve la quota più alta del contratto televisivo. La stessa Juventus ha richiesto di entrare nella commissione».

The post Damascelli: «Juve pupazzo del tiro a segno al luna park. Sui diritti TV…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG