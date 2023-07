Juventus Women, TUTTE le date della ripartenza delle formazioni giovanili. Il comunicato pubblicato dal club bianconero

La Juventus Women ha reso note le date della ripartenza delle formazioni giovanili. Ecco la nota del club.

COMUNICATO – «Archiviata la stagione 2022/2023 che ha visto tante squadre del nostre Settore Giovanile femminile essere protagoniste nelle Fasi Finali dei rispettivi campionati di categoria, sabato 1 luglio 2023 è ufficialmente iniziata la nuova stagione.

Sono pronti anche i calendari delle ripartenze e riguarderanno tutto il mondo Juventus Youth al femminile che anche in questa stagione sarà coordinato da Carola Coppo, in qualità di Head of Women Academy, dal coach italo-australiano Stephen Busso – in qualità di metodologo – e da Marco Borgese e Alessio Pini (Individual Development Coach) che cureranno lo sviluppo individuale delle giovani atlete dell’intero settore.

L’Under 19 si ritroverà l’1 agosto, sotto la guida di Mister Matteo Scarpa, del vice Fabio Scrofani, del preparatore atletico Andrea Pasquariello e del preparatore dei portieri Alberto Maja.

Otto giorni più tardi ripartirà l’Under 17, allenata da Luca Scarcella (vice allenatore Mirko Lombardo, preparatrice atletica Carlotta Lezoli e preparatore dei portieri Alberto Cantaluppi), mentre il 17 inizia la stagione dell’Under 15, sempre con Luca Vood in panchina, insieme ad Alessio Vaccariello, Elisa Chiaramella come preparatrice atletica e Davide Pollone come preparatore dei portieri.

Il 23 agosto, invece, sarà la data della ripartenza per l’Under 13, allenata da Fabrizio Franco e Federico Lombardi. Il ruolo di preparatore dei portieri verrà affidato a Riccardo Moriondo.

Infine, il 29 agosto, ripartirà l’Under 11 che lavorerà con Giacomo Garello e Claudia Bazzara come allenatori e con Graziano Bruno come preparatore dei portieri.

BUONA RIPARTENZA, RAGAZZE!».

