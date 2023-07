Edoardo Mecca, noto tifoso della Juve, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Il suo commento su Allegri.

MECCA – «Auguro ad Allegri di vincere. È chiaro che io avrei cambiato allenatore visto il pessimo gioco offerto negli ultimi 2 anni e le 30 sconfitte totali avendo una delle rose migliori del campionato. Sono stati difficili da digerire determinati risultati come i 5 gol presi dal Napoli e quelli presi dal Maccabi. I giovani sono stati utilizzati per sopperire agli infortuni che spesso sono stati figli di una preparazione di campo non adeguata. Abbiamo visto troppo spesso la squadra non correre o farsi dominare atleticamente dagli avversari che hanno giocato quasi sempre a viso aperto. Nel momento in cui ci si deve ridimensionare e si gioca solo la Conference League, questa era l’occasione buona per ripartire con un nuovo progetto giovane, con un nuovo progetto di campo, con un nuovo allenatore che proponga un’idea diversa di gioco su cui porre le basi per tornare ai vertici in 2-3 anni».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA DI JUVENTUSNEWS24 A MECCA

The post Mecca stronca Allegri: «In due anni 30 sconfitte, gioco pessimo e infortuni» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG