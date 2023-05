In vista di Milan-Inter i nerazzurri riescono a recuperare Danilo D’Ambrosio in difesa. Elemento fondamentale per il derby

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter sta cominciando a sorridere in ottica infortuni: soprattutto in difesa e in ottica derby di Champions contro il Milan.

Infatti è stato rimesso a posto Danilo D’Ambrosio: elemento comunque determinante a partita in corsa per portare fisicità e soprattutto esperienza in un contesto delicato come questo.

L’articolo D’Ambrosio, pronto il recupero in vista di Milan-Inter proviene da Inter News 24.

