Nel corso dell’ultimo episodio di ‘Footsteps’ – format targato Recast – Danilo D’Ambrosio è ritornato con la mente al surreale Inter-Empoli del 26 maggio 2019, condito da un miracoloso salvataggio sulla linea nelle battute finali che aveva consentito ai nerazzurri di qualificarsi per la Champions per il secondo anno consecutivo.

«Non saprei dire come ho fatto (ride, ndr). La speranza era di mandare via il pallone dalla linea di porta salvando il risultato» ha detto DD. Che durante l’intervista si è anche soffermato sul giocatore che avrebbe voluto come compagno di squadra: «Ronaldo il fenomeno, era il mio idolo»

L’articolo D’Ambrosio ricorda il pazzo Inter-Empoli del 2019: «Quel salvataggio? Non saprei dire come ho fatto» proviene da Inter News 24.

