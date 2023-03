Fabio Radaelli, che oggi lavora per il Tigre e conosce bene Mateo Retegui, è stato uno dei dirigenti a scoprire Lautaro Martinez

Fabio Radaelli è uno dei dirigenti che ha scoperto Lautaro Martinez. Oggi lavora per il Tigre, squadra in cui milita Mateo Retegui, ormai noto obiettivo di mercato dell’Inter. Nel corso di un’intervista rilasciata a TMW Radaelli ha parlato della possibilità che il giocatore possa trasferirsi in Italia.

“I presupposti ci sono tutti. Valuteremo il suo futuro con calma. Lui sulle orme di Lautaro? Oggi uno dei migliori al mondo. È una grande risorsa per l’Inter. Mateo è un giovane di cui si parla tanto, vederli insieme sarebbe bellissimo“

