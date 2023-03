Il giornalista Fabrizio Biasin ha rilasciato qualche opinione sul possibile ritorno di Antonio Conte alla corte dell’Inter

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha voluto dire la sua opinione editoriale su Telelombardia riguardante la situazione in casa Inter sul possibile ritorno di Antonio Conte a Milano.

LE PAROLE – «Conte è arrivato alla rottura con il Tottenham perché non ce la faceva più, voleva stare con la sua famiglia. Io credo che al momento lui stia pensando a uno stacco dal mondo del calcio. Ma se anche fosse a disposizione, perché l’Inter dovrebbe tornare a un qualcosa di due anni fa Non avrebbe senso. Per me Inzaghi ha tutte le carte per guadagnarsi la riconferma. Destino non ancora affermato: può dimostrare, soprattutto ad aprile, di essere in grado di gestire questa Inter».

