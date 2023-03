Spazio a Robin Gosens in vista di Inter-Fiorentina: l’ennesima chance importante da sfruttare sulla fascia sinistra

In casa Inter si continua a spingere per il recupero di Robin Gosens sulla fascia sinistra: non soltanto perché il tedesco è ritornato a disposizione di Simone Inzaghi, ma anche per le ultime prestazioni sfornate.

Infatti come sottolinea TMW, le probabilità di vedere l’ex Atalanta titolare dal primo minuto contro la Fiorentina sono molto alte. Staremo a vedere come si evolverà la situazione in quel di San Siro.

L’articolo Inter-Fiorentina, possibile chance sulla fascia sinistra per Gosens proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG