Riuscirà il centrocampista dell’Inter Calhanoglu a recuperare in vista della Champions League contro il Benfica

Secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è qualche raggio di speranza per il recupero di Calhanoglu in vista della partita che l’Inter disputerà in Champions League contro il Benfica agli ottavi.

Tutto dipenderà ovviamente dalle precauzioni che si dovranno adottare in casa nerazzurra, considerando che il turco salterà con buona probabilità la sfida contro la Fiorentina.

L’articolo Calhanoglu, quando rientrerà il centrocampista dell’Inter? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG