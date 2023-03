Come si sta comportando statisticamente l’Inter per quanto concerne le coppie goleador in Serie A. Ecco i numeri

Nonostante l’Inter in campionato stia andando a ritmi altalenanti, in zona goal invece la freddezza è sempre presente. Certo, i nerazzurri devono migliorare per raggiungere quell’effettivo salto di qualità, ma i numeri sono molto interessanti.

Escludendo il Napoli, i nerazzurri vantano la miglior coppia offensiva della Serie A con 21 reti fatte: al dettaglio con Dzeko e Lautaro Martinez (attendendo riscontri anche da Romelu Lukaku nel frattempo).

L’articolo Inter, la coppia Dzeko-Lautaro è dietro solo al Napoli in Serie A proviene da Inter News 24.

