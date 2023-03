Incontro tra il presidente della FIFA e l’ex numero uno dell’Inter per quanto concerne i Mondiali Under 20. La situazione

Ora è ufficiale: il Mondiale di calcio Under 20, in programma dal 20 maggio all’11 giugno, non si disputerà più in Indonesia.

Nonostante l’incontro odierno tra il presidente della FIFA Gianni Infantino e l’ex numero uno dell’Inter Erick Thohir, tale decisione è stata presa senza esitazione. Ora si pensa ad un’altra sede

L’articolo Mondiali U20, incontro tra Thohir e Infantino. L’esito ufficiale proviene da Inter News 24.

