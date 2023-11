In esclusiva Oscar Damiani ha rilasciato un’intervista in cui parla dell’attesissimo confronto tra Juve e Inter

Intervistato in esclusiva dai colleghi di Juventusnews24, Oscar Damiani parla così alla vigilia di Juve-Inter.

Cosa aspettarsi dalla gara con l’Inter?

«L’Inter è sicuramente squadra più competitiva, la favorita per vincere lo Scudetto. Inzaghi ha una squadra forte e collaudata, niente da dire, ma la Juve se la gioca alla pari. Questa partita dirà a che punto è la Juventus di Allegri».

Sorpreso invece dal rendimento tenuto da Marcus Thuram?

«Non sono sorpreso. L’ho tenuto in braccio da piccolo e lo conosco bene, ora è diventato uno con grande forza fisica. Ha talento e personalità, viene da una famiglia di campioni. Ma anche il fratello è molto bravo».

Che giocatore è Khephren Thuram?

«Parliamo di un centrocampista quasi completo, che sa come fare gol, si inserisce in area con i tempi giusti e ha classe da vendere. Io credo ora debba mettere su un po’ di forza muscolare in più, poi sarà un calciatore completo e in grado di giocare ovunque».

