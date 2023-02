Ecco le parole di Oscar Damiani, l’ex giocatore parla così in una bella intervista a MilanNews.it, ecco cosa dice sul Milan.

Sono queste le parole di Oscar Damiani, che parla a MilanNews.it ecco cosa dice sul Milan: “Il Milan ha vissuto un momento difficile ma capita un po’ a tutti. La squadra ha ben recuperato, si sta comportando bene e contro l’Atalanta dovrà giocare una grande partita. Sarà un match difficile come negli ultimi anni, per questo ci vorrà il miglior Milan. Se la squadra non sarà al 100%, la sfida contro la formazione di Gasperini sarà ancor più complicata”.

Conclude così su Leao: “Le prestazioni di Leao sono state discrete, ha solo bisogno di sbloccarsi e fare gol. Può capitare un momento in cui sei meno in condizione e le cose ti riescono meno bene. Non credo che questa situazione sia da imputare al rinnovo con il Milan. Quando un calciatore va in campo non pensa al contratto”.

