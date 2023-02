Sono queste le parole di Junior Messias, il centrocampista del Milan parla così a Sport Mediaset, ecco cosa dice.

Ecco le parole di Junior Messias, l’esterno del Milan parla così a Sport Mediaset: “In questa stagione c’è la consapevolezza di quello che siamo. Al di là del periodo negativo siamo sempre stati lì, l’entusiasmo non è mai mancato anche quando eravamo in difficoltà e se non ci fosse stato il Napoli potevamo sperare nel campionato. Ora siamo a tre punti dall’Inter e dal secondo posto. Noi facciamo il nostro percorso. Gol al Monza? Una bella soddisfazione ma conta di più la vittoria.“

Conclude così: “Cerco di dare il meglio sia da titolare che da subentrato quando il mister ha bisogno. Ibrahimovic e Maignan sono rientri importanti ma sono tutti importanti. Anche Florenzi, anche Bakayoko, che ci ha dato una mano nell’ultima partita. Non siamo riusciti a capire cosa succedeva ma era più un fattore mentale. Dopo il pareggio con la Roma la squadra è un po’ crollata. Avevamo bisogno di cambiare qualcosa e dare una scossa, meno male che è andata bene. Ora difendiamo meglio con il nuovo modulo ma va migliorata la parte offensiva.“

