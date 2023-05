Oscar Damiani dice la sua sul ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan, con un focus sul futuro di Inzaghi

Oscar Damiani a TMW apre una parentesi sull’Inter e sul match di ritorno della semifinale di Champions League contro i cugini rossoneri del Milan:

INTER-MILAN- «L’Inter è una squadra forte, Inzaghi merita la riconferma. Al ritorno il Milan non ha nulla da perdere, mi aspetto una partita all’arma bianca. Nulla è ancora deciso. Al contrario dell’Inter che è in forma, il Milan è un po’ sulle gambe. Il finale di campionato sarà importante per programmare anche l’anno prossimo».

L’articolo Damiani: «Inter, Inzaghi merita la riconferma. Sul ritorno…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG