L’agente FIFA Oscar Damiani ha parlato di alcuni suoi assistiti ancora nell’orbita del club nerazzurro.

Oscar Damiani ha detto la sua sul big match di stasera e sul futuro di Ionut Radu e Lucien Agoumé nel corso di un’intervista rilasciata a Numero-Diez. “Juventus-Inter sarà una partita equilibrata ovviamente. L’Inter ha, secondo me, una rosa superiore, però la Juventus si sta comportando bene. Ha molti giovani ma ha già fatto buoni risultati. Nonostante l’Inter abbia qualche singolo in più che possa fare la differenza vedo una partita equilibrata“.

Lucien Agoume

Sul portiere

“Radu? È un’esperienza molto positiva, il ragazzo è molto contento e molto stimato. Ovviamente c’è la concorrenza di Neto, quindi vedremo da qui a fine stagione se diventerà titolare o bisognerà aspettare. Rimane, però, un’esperienza di crescita in un grande campionato, lui si trova bene ma valuteremo a fine anno insieme all’Inter l’opzione migliore per il suo futuro. Rimanere sarebbe anche una cosa che potremo prendere in considerazione se ci verranno date le giuste garanzie“. Il romeno si sta giocando il posto da titolare con Neto al Bournemouth in Premier League.

Il futuro del centrocampista

“Agoumé? Ha un procuratore che lo segue, parlo di Djibril Niang, noi gli diamo solamente una mano. Lucien è un ragazzo molto intelligente e di livello, ovviamente nell’Inter non è facile trovare spazio. Probabilmente i nerazzurri hanno il miglior centrocampo d’Europa. Vedremo insieme al suo procuratore e alla società la scelta migliore da prendere, c’è ancora tempo e valuteremo le offerte interessanti”.

