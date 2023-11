Mattia Zaccagni ha rimediato un infortunio nel match della 13^ giornata di Serie A con la Salernitana: ecco l’esito ufficiale

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio comunica le condizioni di Matteo Zaccagni, uscito anzitempo nel match con la Salernitana alla 13^ giornata di Serie A.

IL COMUNICATO- Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Mattia Zaccagni è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli approfondimenti non hanno evidenziato lesioni strutturali a carico dell’anca sinistra, a seguito del trauma distorsivo riportato nel corso della partita contro la Salernitana. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso Lazio Lab.

Il giocatore, pertanto, non ha subìto lesioni e non dovrebbe essere a rischio per la partita con l’Inter, in programma il 17 dicembre.

L’articolo Serie A, UFFICIALE l’esito degli esami di Zaccagni: con l’Inter… proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG