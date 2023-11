Irene Santi, centrocampista delle Inter Women, rientrata in campo dopo un brutto infortunio, ha festeggiato la vittoria nel derby

A margine della preziosa vittoria conquistata nel derby contro il Milan, la centrocampista delle Inter Women Irene Santi commenta così su Instagram il successo nella nuova casa delle nerazzurre, l’Arena Civica.

LE PAROLE- Il Derby non è mai una partita come le altre. Si gioca per una squadra e per una città. Prima vittoria nella nostra nuova casa

Subito il vice presidente nerazzurro Javier Zanetti, anch’egli presente al match, ha commentato le dichiarazioni della giocatrice.

