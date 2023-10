Il noto agente FIFA Oscar Damiani si è focalizzato sui grandi miglioramenti del figlio d’arte che sta andando oltre le più rosee aspettative.

Tuttosport ha intervistato Oscar Damiani che ha parlato di Marcus Thuram e di suo fratello. “Io con la famiglia Thuram ho sempre avuto un bel rapporto. Ho vissuto un po’ meno il fratello Khéphren, ma pure per lui vale quanto detto per Marcus. Peccato solo che a differenza del papà, non abbia avuto la fortuna di seguirli professionalmente, questo mi dispiace (ride, ndr)”.

Marcus Thuram

L’amore per il calcio sin dalla tenera età dei fratelli Thuram

“Quando andavo a trovarli li trovavo sempre giocare a pallone. E pazienza se spaccavano tutto dentro casa (ride, ndr). Le assicuro che però già da allora si vedeva che sarebbero diventati bravi“.

Il “cambio” Lukaku-Thuram

“Lukaku ha fatto quello che ha fatto e resta comunque un grande calciatore. Thuram non lo fa rimpiangere, anzi. Sta facendo molto bene ed è più giovane. Quindi si può dire che si tratti di una scelta societaria ben fatta. Se uno non va volentieri all’Inter, o ci possono essere dei problemi, meglio non prenderlo. Thuram ci è andato con molto piacere, lo dimostra il campo. Ausilio e Baccin hanno fatto davvero un’ottima scelta”.

L’impatto

“Sul piano della forza, del gioco, del movimento mi aspettavo un impatto così. Magari però non così tanti gol. Marcus sta realizzando molte reti. E qualcosa in più rispetto al passato. C’è del merito anche di Inzaghi, dato che lo mette nelle migliori condizioni possibili per segnare. Lo fa giocare più avanti, la coppia con Lautaro è semplicemente eccellente. Forse sono la coppia migliore anche del mondo”.

Il paragone con Weah

“Prima dell’inizio di questa stagione le avrei risposto che non ci stava. Adesso invece un pochino può assomigliare al liberiano. Lui era più devastante in campo aperto. Thuram può migliorare ancora. Dove? Nel colpo di testa. È altro 190 cm, può diventare più forte. Per il resto Marcus corre molto, è uno che lavora per la squadra. Per essere un attaccante è molto resistente. Nel calcio moderno questo conta tanto parecchio“.

