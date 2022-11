L’ex giocatore del Milan, Oscar Damiani parla in una bella intervista a MilanNews.it dei rossoneri, ecco cosa dice.

Sono queste le parole di Oscar Damiani, l’ex giocatore rossonero, parla del Milan a MilanNews.it, sono queste le sue parole su Leao e Bennacer: “Penso che le vicende legate ai rinnovi di Leao e Bennacer si concluderanno in maniera positiva. Credo che non ci sia molto meglio del Milan in giro. Leao è un giocatore che sta facendo la differenza ma deve migliorare perché a volte è superficiale. Bennacer lo seguo da tanti anni, è un ragazzo che stimo tantissimo con una grande personalità che in campo si fa sentire“.

Conclude su De Ketelaere: “Inserirsi nel campionato italiano in una grande squadra come il Milan non è semplice. De Ketelaere ha delle qualità importanti ma dovrebbe essere più presente. È capace di fare delle ottime giocate ma gli manca un po’ di continuità: ha bisogno di allenarsi e di prendere fiducia. Sono comunque convinto che potrà fare bene, se il Milan l’ha scelto non credo che si sia sbagliato”.

