L’agente di mercato, Oscar Damiani, ha commentato così il nuovo acquisto fatto dall’Inter: quello di Marcus Thuram

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l’agente di calciomercato Oscar Damiani ha commentato il colpo ormai chiuso dall’Inter per l’attacco, quello di Marcus Thuram.

LE PAROLE –: «Lo reputo un ottimo acquisto soprattutto per la sua duttilità nell’adattarsi a giocare in più ruoli d’attacco ed anche nel saper fare bene il gioco di rimessa in contropiede. Un affare anche dal punto di vista economico visto che è arrivato a parametro zero. Ottima scelta dell’Inter che già in passato lo aveva trattato. Stavolta c’è stata un’occasione e non se l’è fatta sfuggire».

L’articolo Damiani su Thuram: «Ottimo per la sua duttilità, ottima scelta dell’Inter» proviene da Inter News 24.

