Ex Inter, arriva l’ufficialità: Mateo Kovacic è un nuovo giocatore del Manchester City

Era nell’aria da giorni, ma ora è diventato ufficiale: l’ex Inter, Mateo Kovacic, è un nuovo giocatore del Manchester City.

Il croato ha firmato un quadriennale fino al 30 giugno 2027, dopo la sua esperienza al Chelsea.

COMUNICATO- «il Manchester City ufficializza la firma di Mateo Kovacic dal Chelsea con un contratto quadriennale. Il 29enne ha collezionato 221 presenze in cinque stagioni al Chelsea, vincendo la Champions League, l’Europa League, la Coppa del Mondo per club FIFA e la Supercoppa UEFA, oltre a collezionare il premio di Giocatore dell’anno nel 2019/20. Finora ha vinto 95 presenze con la Croazia ed è stato una parte fondamentale della squadra che ha raggiunto la finale della Coppa del Mondo 2018 e si è classificata terza al torneo dello scorso anno in Qatar. Kovacic ha dichiarato di essere entusiasta di entrare a far parte del City, dove afferma di poter continuare a svilupparsi sotto la guida dell’allenatore Pep Guardiola e crede di entrare a far parte della migliore squadra di calcio mondiale»

