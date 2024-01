L’agente FIFA Oscar Damiani sostiene che Marcus Thuram possa ancora migliorare.

Oscar Damiani a Rai Radio 1 ha trattato vari argomenti riguardanti il calcio italiano a partire dalla SuperCoppa in Arabia. “Prendi i soldi e scappa, ha detto Sarri sulla SuperCoppa italiana in Arabia. È tutto fuorché sport. Le squadre hanno sempre più bisogno di introiti, i costi aumentano, si cerca di avere dei ritorni e quindi si fanno anche queste trasferte dove si guadagna qualche soldo. Per lo sport non è bellissimo, soprattutto per noi che siamo legati alla tradizione. Non mi piace, ma bisogna adattarsi, non riguarda solo il calcio”.

Maurizio Sarri

Troppe partite

“Si gioca molto, però rispetto al passato eravamo in sedici in rosa, oggi sono in trenta. Se si fa un turnover calcolato e scientifico, credo che il problema non esista”.

Sul difensore portoghese che sta per andare alla Juve

“Tiago Djalò alla Juve, che tipo di giocatore è? Lo ricordo nella Primavera del Milan, è un ragazzo con grandi doti atletiche. Allora faceva ancora qualche errore, adesso è cresciuto. Deve migliorare nell’attenzione, qualche errore lo fa ancora ma può fare bene”.

Su Marcus Thuram

“Lo conosco bene, l’ho tenuto in braccio. Innanzitutto è un ragazzo straordinario e non è da sottovalutare. Viene da una famiglia in cui il rispetto delle regole è fondamentale. Si è inserito molto bene nell’Inter, credo abbia ancora margini di miglioramento sotto porta. Non ha mai fatto tantissimi gol: se farà 15-20 gol allora diventerà un giocatore straordinario”.

