D’Amico a DAZN: «Il nostro obiettivo è dare tutto quello che si ha…». Le parole del ds dell’Atalanta

Tony D’Amico ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio di Atalanta-Milan. Ecco le parole del ds dell’Atalanta:

PARTITA – «Il nostro obiettivo, come detto gli all’inizio, è lottare ogni domenica e sudare come la squadra ha sempre fatto in questi anni dando tutto quello che ha».

MALINOVSKYI – «Sono situazioni normalissime di campo e di spogliatoio dove il mister fa le sue scelte in base a quello che vede in settimana. Niente di più, niente di meno. Non ci sono percentuali. C’è la partita di stasera, Malinovskyi parte titolare e speriamo che con tutto il resto del gruppo faccia una grande partite e sono convinto che la faremo».

