Dani Alves nel caos: dopo la condanna per violenza sessuale imbrattata la sua statua a Juazeira. I dettagli – FOTO

Dani Alves, suo malgrado, continua a far parlare di sè. Nei giorni scorsi il terzino ex Siviglia, Barcellona, Juve e Psg ha ricevuto la condanna a 4 anni e 5 ai domiciliari per violenza sessuale e in questi giorni ha subito un altro duro colpo.

L’État de Bahia réfléchit à 𝗿𝗲𝘁𝗶𝗿𝗲𝗿 la statue de Dani Alves, inaugurée en 2020 ! Celle-ci a déjà été vandalisée par les habitants suite aux accusations et à la condamnation du joueur pour “agression sexuelle”. (@marca) pic.twitter.com/C7w0hXmexO — Actu Foot (@ActuFoot_) February 26, 2024

Come riportato da Globo Esporte, infatti, è stata imbrattata la statua a lui dedicata che venne inaugurata a Juazeira in Brasile, sua città natale. Già alcune persone aveva chiesto di rimuovere l’effige.

