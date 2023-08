Dani Alves, arriva un nuovo attacco dalla moglie! La frecciata social verso l’ex terzino brasiliano

Joana Sanz continua a lanciare attacchi indiretti al marito Dani Alves, in attesa di processo per le accuse di stupro ai danni di una ragazza in una discoteca di Barcellona lo scorso dicembre.

La donna, trasferitasi a Madrid, ha chiesto il divorzio dall’ex terzino brasiliano e su Instagram ha voluto lanciargli una nuova frecciata. Nella sua ultima storia si può vedere infatti Marilyn Monroe accompagnata dalla frase: «Le donne vogliono un uomo da ammirare, non da educare».

