Continuano a non placarsi i rumours di mercato che vedono i nerazzurri interessati al figlio d’arte. Un nuovo nome ha iniziato a brillare con luce propria nel panorama del calcio nazionale e non solo. Parliamo di Daniel Maldini, esterno offensivo attualmente in forza al Monza e alla Nazionale Italiana. Il figlio d’arte ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per seguire le orme illustri del padre Paolo e del nonno Cesare, entrambi simboli indiscussi del calcio italiano e milanista. La crescita La storia di Daniel Maldini è quella tipica di un giovane talento che ha saputo farsi strada grazie al suo impegno e alla sua dedizione, senza affidarsi unicamente al prestigioso cognome di famiglia. Dopo aver lasciato il Milan, squadra nella quale è cresciuto e che lo ha lanciato nel mondo del calcio professionistico, Maldini ha trovato nel Monza un ambiente ideale per continuare la sua crescita. Il […]

Leggi l’articolo completo Daniel Maldini: l’Inter pensa alla contropartita per battere la concorrenza, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG