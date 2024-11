Daniel Maldini fa parlare di sé, sia in campo che fuori. Nelle ultime ore è emersa un’accusa davvero forte che sta già creando polemica.

Il calcio italiano potrebbe abbracciare un nuovo campione: Daniel Maldini. Il più giovane dell’era Maldini sta iniziando a muovere passi importanti nel calcio che conta, le sue prestazioni con la maglia del Monza sono sempre più importanti e descrivono un giovane campione in rampa di lancio.

Le attenzioni del mercato si sono accese su di lui, attirando le lusinghe e le mire di grandi squadre che farebbero carte false pur di accaparrarsi il giovane talento. A tal proposito, nelle ultime ore, sono emerse indiscrezioni davvero clamorose in merito al suo futuro ma non solo. In particolare sta circolando un’accusa davvero molto importante e per certi versi grave.

Daniel Maldini brilla con il Monza ma anche con la Nazionale

Daniel Maldini, dopo aver mosso i primi passi significativi nel mondo del calcio con la maglia del Milan, si trova ora al Monza, e partita dopo partita convince sempre di più. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, al punto che Luciano Spalletti ha deciso di convocarlo in Nazionale. Momento storico in quanto Daniel è diventato il terzo Maldini a raggiungere la maglia azzurra. Prima Cesare, poi Paolo e ora Daniel. Una dinastia vincente che si è imposta come nessun’altra nella storia del calcio. Ad oggi Daniel brilla tra i giovani con maggior prospettiva futura di tutta la Serie A e le voci di mercato, di conseguenza, aumentano a dismisura.

Daniel Maldini, l’accusa è davvero grave

Daniele Adani, nel corso della trasmissione sportiva Viva el futbol, ha parlato del giocatore del momento: Daniel Maldini. In particolare si è posto una domanda:“Come mai Daniel Maldini va via a zero dal Milan? ” Da qui l’analisi della situazione e l’accusa senza dubbio forte al Club rossonero: “Col contratto non in scadenza, va al Monza a zero. Ora, lui ha una clausola per i club italiani di12 milioni. Non è niente, per un 2001 italiano. Può andare in un club italiano per12 milioni, 50% il Monza e 50% il Milan, ok, ma al Monza ci va a zero. E ora io vi dico, è una mia convinzione, una mia opinione, Daniel va via a zero dal Milan perché si chiama Maldini e questo lo trovo schifoso. Perché questa è la verità. Perché io Milan non lo do mai via a zero”.

Daniel Maldini-Milan: ecco le cifre

Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del futuro di Daniel Maldini che, con prestazioni come quelle di ieri sera, sta letteralmente rubando la scena attirando su di sé le mire di molti grandi club, italiani e non solo. In particolare l’esperto di mercato ha rivelato che “Daniel Maldini è stato ceduto dal Milan al Monza per 0 euro, titolo gratuito. Il Milan si è garantito il 50% della futura rivendita. Non ci sono prelazioni o opportunità di pareggiare offerte. Ci sono due clausole rescissorie:15 milioni per l’estero e 12 milioni per una squadra italiana”.

