Real Madrid-Milan anche sul mercato? I rossoneri hanno messo nel mirino due talento delle merengues per il 2025.

Nel cuore pulsante del calcio europeo, due colossi come il Real Madrid e il Milan si preparano non solo a confrontarsi sul campo in una sfida di Champions League carica di aspettative, ma anche a intavolare discussioni che potrebbero ridefinire parte dei loro organici.

Questo incontro, infatti, offre alle due squadre un terreno fertile per negoziare possibili trasferimenti, continuando una tradizione di operazioni di mercato già ben avviata tra i due club. L’attenzione, in particolare, si concentra su due talenti delle merengues, entrambi nel mirino del Milan, in una strategia che potrebbe vedere i rossoneri rafforzarsi con talenti provenienti dall’ambizioso roster madridista.

La situazione milanista

Il Milan approccia questo cruciale incontro europeo con una necessità impellente di rianimare la propria campagna in Champions League, trovandosi in una posizione scomoda in classifica con solo tre punti accumulati. Dopo un’ultima vittoria meno convincente sul campo di gioco, la partita contro il Real Madrid si rivela come un’occasione da sfruttare non solo per i punti, ma anche per dimostrare la maturità raggiunta dalla squadra sotto la guida di Fonseca. Questo match si trasforma, quindi, in un banco di prova per i rossoneri, chiamati a dare il massimo per nutrire ancora speranze di qualificazione.

Real Madrid-Milan anche sul mercato?

L’incontro tra Real Madrid e Milan si fa anche teatro di strategie di mercato – scrive Milanlive.it – con i rossoneri che puntano decisamente a rinforzarsi attingendo dalla rosa madridista. Il primo nome sulla lista del Milan è quello di Dani Ceballos, centrocampista di talento che non sta trovando molto spazio nel Real Madrid guidato da Carlo Ancelotti. La mancanza di minuti sul campo rende Ceballos un candidato ideale per il Milan, che potrebbe offrirgli le opportunità di gioco che ricerca. Altrettanto interessante è la figura di Nico Paz, giovane promessa che sta facendo parlare di sé con prestazioni notevoli al Como. Anche in questo caso, il Milan esplora vie per un trasferimento che potrebbe seguire lo schema giù utilizzato in passato ( vedi Brahim Diaz ), con un prestito biennale che includa opzioni di riscatto e contro-riscatto, sfruttando eventuali opportunità contrattuali legate al suo cartellino.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Attrattive e concorrenza

Nonostante l’interesse marcato del Milan, la strada per assicurarsi i servigi di Ceballos appare tutt’altro che priva di ostacoli. Diverse squadre inglesi hanno già manifestato un forte interesse per il centrocampista spagnolo, complicando quindi il quadro per i rossoneri che dovranno lavorare sodo per prevalere nella corsa al talento di Ceballos. Per quanto riguarda Nico Paz, la situazione è resa intrigante dalla possibilità per il Real Madrid di riacquistare il giocatore, introducendo un’ulteriore variabile nelle già complesse dinamiche di mercato.

LEGGI ANCHE Milinkovic-Savic al Milan, idea clamorosa: pronto il piano per portarlo in Italia

Leggi l’articolo completo Dal Real Madrid al Milan, Furlani tenta un altro colpo “Brahim Diaz”: ecco il piano, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG