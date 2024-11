Ibra-Galliani, asse di mercato caldissimo. Sul piatto Maldini ma non solo. Ecco le possibili sorprese in arrivo.

Nel panorama calcistico italiano, le strategie di mercato di due club particolarmente attivi, Milan e Monza, catturano l’interesse di fan e addetti ai lavori. Col calciomercato in fermento, gli occhi sono puntati sulle possibili mosse future e sulle trattative che potrebbero definire i contorni delle squadre per la prossima stagione.

Tra i nomi che fanno discutere ci sarebbe ancora Daniel Maldini ma non solo. L’asse Ibra-Galliani potrebbe regalare grandi sorprese con un possibile doppio colpo dal Monza. La situazione è tutta in divenire.

La mossa di Ibra e quell’asse con Galliani…

Il Milan cercherà nel prossimo mercato di operare al meglio, in piena sintonia con il proprio tecnico al fine di concertare innesti atti a migliorare le necessità di una rosa che, a dire il vero, ha palesato almeno un paio di zone oscure. Ibra lo ha detto chiaramente a cavallo della sfida contro lo Slovan Bratislava in Champions, quindi è lecito aspettarsi manovre già per il prossimo mercato. L’asse Ibra-Galliani appare più caldo che mai, e capace di regalare ai tifosi rossoneri piacevoli sorprese di mercato. Non è escluso infatti un sorprendente doppio colpo dal Monza.

L’asse Ibra-Galliani

Tra i profili valutati c’è anche Mohamed Bondo del Monza, che però appare un obiettivo più realistico per il mercato estivo anziché per quello invernale. Le complesse dinamiche di classifica e le necessità di squadra del Monza rendono improbabile una cessione già a gennaio. Parallelamente, si discute anche del futuro di Daniel Maldini – prosegue Milanlive.it – ceduto dal Milan al Monza con una formula che al momento non predispone a un suo facile ritorno. Nonostante vi sia una clausola di riacquisto fissata a 6 milioni di euro, le prospettive di rivederlo in maglia rossonera sembrano remote, a meno di cambiamenti significativi nella situazione contrattuale o nelle volontà delle parti. Il possibile passaggio di Daniel Maldini ad altri club viene inoltre complicato dalle valutazioni economiche: 12 milioni di euro è la cifra richiesta per il mercato interno, che sale a 15 per cessioni all’estero. Nonostante ciò, il talento del giovane giocatore non passa inosservato, con club di prestigio come Atalanta, Fiorentina, Lazio, Inter e Juventus che mostrano interesse verso le sue prestazioni.

Daniel Maldini

Sguardo al futuro

Questi scenari di mercato riflettono la complessità e la dinamicità delle strategie calcistiche dei club, dove le valutazioni economiche, le esigenze tecniche e le opportunità di sviluppo dei giocatori si intrecciano creando un quadro sempre in movimento. Milan e Monza continuano a essere protagonisti di questa scacchiera, con trattative e riflessioni che terranno banco fino alle ultime battute dei mercati di trasferimento.

