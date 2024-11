In questi ultimi giorni sono tante le voci di mercato riguardanti l’attaccante austriaco. In un mondo del calcio sempre più dinamico e imprevedibile, il mercato di gennaio si appresta a scrivere nuove pagine di trasferimenti, con la sessione invernale che si prospetta particolarmente frenetica per molti club. Tra le storie che più accendono la curiosità degli appassionati vi è quella di Marko Arnautovic, il giocatore austriaco la cui avventura all’Inter sembra avviarsi al termine. Un addio previsto Nonostante il resto della squadra cerchi di consolidare la propria posizione per affrontare la seconda metà della stagione, non è detto che ciò avvenga per Marko Arnautovic. Con soli 191 minuti giocati, 7 presenze e 1 rete all’attivo, l’attaccante austriaco sta vivendo un’avventura complicata in nerazzurro, trovandosi superato nelle gerarchie da Taremi e forse anche da un Correa in ripresa. Pretendenti Nonostante i suoi 35 anni, l’attaccante ha molto mercato: sono parecchie le […]

Leggi l’articolo completo Arnautovic all’Inter: fine di un’avventura o preludio a un ritorno inaspettato?, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG