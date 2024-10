Il Milan ha tra le sue mani il futuro del talento ambito da tutti. E’ emersa una grande novità che potrebbe cambiare tutto.

Il Milan è chiamato in questa sosta del campionato per via delle partite delle Nazionali a riformattare le idee e ricostruire un gruppo che, soprattutto nell’ultima uscita, non è apparso particolarmente unito e compatto così come dovrebbe essere.

All’orizzonte però si affaccia anche il mercato e la possibilità per il Milan di accaparrarsi un talento che sta facendo girare la testa praticamente a tutti. E’ emersa una novità decisamente rilevante che potrebbe cambiare tutti gli equilibri.

Un Milan davvero brutto

Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, accompagnata da errori significativi come quello di Theo Hernandez e dalla tensione tra i giocatori, ha riportato alla luce dei problemi che necessitano soluzioni immediate. Tali circostanze, unite alla sconfitta, hanno riaperto il dibattito sulla capacità di Fonseca di mantenere la panchina rossonera. Ore di riflessione in casa Milan, seppur ufficialmente il tecnico è stato più volte confermato.

Diritto di prelazione Milan

Recentemente, Daniel Maldini è salito agli onori della cronaca non solo per le sue prestazioni con il Monza, sotto la guida tecnica dell’ex milanista Alessandro Nesta, ma anche per aver attirato l’attenzione del CT dell’Italia, Luciano Spalletti, che lo ha convocato in Nazionale regalandogli la prima apparizione in azzurro, proprio nello stadio dove il padre Paolo debutto in maglia rossonera nel 1985. La notizia più rilevante per i tifosi del Milan e gli osservatori del calciomercato riguarda una specifica clausola presente nel contratto che lega Maldini al Monza. Calciomercato.com ha rivelato che, nonostante il passaggio al club brianzolo, il Milan avrebbe conservato il 50% dei diritti sulla futura rivendita del giocatore. Ancora più significativo è il dettaglio di una postilla che concede ai rossoneri un diritto di prelazione: in caso di offerta da parte di qualsiasi altro club, il Milan avrebbe la possibilità di pareggiarla, a patto dell’approvazione del giocatore stesso.

Daniel Maldini

La Juve sullo sfondo

La Juve ci proverà, almeno questa sembra essere il piano di Giuntoli che ha messo gli occhi addosso al giovane talento ex Milan. Il diritto di prelazione di cui gode il Club di Via Aldo Rossi pone i rossoneri in una posizione di vantaggio ma, da quanto trapela, dovrà comunque guardarsi le spalle dal blitz che la Juve vorrebbe mettere a segno. Resta dunque da vedere e capire se il Milan vorrà riportarlo a Milanello la prossima estate.

LEGGI ANCHE “Sono innamorato del Milan”. L’obiettivo rossonero confessa il grande sogno

Leggi l’articolo completo Daniel Maldini-Milan, non è finita! Il retroscena che fa sognare i tifosi, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG