Daniel Maldini è ufficialmente un nuovo giocatore del Monza. Il centrocampista arriva in prestito dal Milan. Ecco le sue parole dopo la firma raccolte da TMW.

PAROLE – «È stato tutto molto veloce, abbiamo parlato e abbiamo deciso che questa fosse la scelta migliore per me. Così è stato. Inter? Sì, una partita importante come tutte ma sarà speciale. Se a Monza mi voglio rilanciare? Il mio obiettivo è questo, voglio aiutare la squadra il più possibile».

