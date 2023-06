Daniel Maldini: «Quello dello Spezia è un bellissimo gruppo». Le parole del calciatore di proprietà del Milan in vista dell’ultimo match di campionato

Daniel Maldini ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in vista dell’ultima partita di campionato con lo Spezia. Ecco le parole del calciatore di proprietà del Milan:

«C’è la volontà di prepararci bene per dare il massimo. Pensiamo solo alla partita con la Roma. I più esperti aiutano i più giovani: quello dello Spezia è un bellissimo gruppo. Abbiamo avuto un cammino lineare, siamo stati quasi sempre in una posizione che ci garantiva la salvezza. Purtroppo abbiamo perso alcuni punti negli ultimi minuti di partite che avevamo controllato bene e lo abbiamo pagato. Spareggio? È una possibilità concreta, quindi pensarci è inevitabile. Ma una cosa per volta: adesso l’obiettivo è fare un buon risultato a Roma»

