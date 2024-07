Il giovane fuoriclasse del giornalismo, Daniele Bartocci, sempre più protagonista. Dal Myllennium Award di Roma alle 100 Eccellenze Italiane a Montecitorio, passando per il premio giornalista dell’anno 2023 alla Borsa di Milano (Le Fonti Awards) e il premio miglior giornalista sportivo italiano 2024 (giovane) alla 9^ edizione della cerimonia celebrativa della ‘Zona Cesarini’.

E’ tra i 100 personaggi più influenti dell’anno 2023, premiato tra le 100 Eccellenze Italiane a Montecitorio (Camera dei Deputati) nei mesi scorsi alla presenza dell’On. Giorgio Mulè e delle istituzioni. Ha abbattuto ormai la soglia dei 30 anni, ma già da quando aveva 12 anni si è sempre occupato con passione e sacrificio di comunicazione, giornalismo, food e sport. Dopo l’agognata gavetta in molteplici testate, blog e media, Daniele Bartocci (nato a Jesi, la città dell’ex CT Nazionale Azzurra Roberto Mancini e dei Campioni Mondiali della Scherma come Valentina Vezzali e Stefano Cerioni) è oggi conosciuto come il giovane fuoriclasse del giornalismo italiano ma anche del food, mondo nel quale ricopre una importante funzione nel settore agroalimentare.

Julio Velasco nel cuore: la leadership di Daniele Bartocci

“Tratta gli altri come tu stesso vorresti essere trattato” e “Chi ha tempo non aspetti tempo”, sono gli slogan prediletti dal giornalista e apprezzato food manager Daniele Bartocci, nel corso degli anni intervistato e celebrato dalle più autorevoli riviste come Forbes. Con motivazione, sacrificio e leadership da veterano, in poco tempo Daniele Bartocci è stato capace di costruirsi una straordinaria e solida immagine e reputation, soprattutto affidabilità. “Essere sinceri con se stessi per poterlo essere con gli altri”, il leit-motiv del brillante curriculum del giovane giornalista Daniele Bartocci che si contraddistingue di gran lunga da quella di molti suoi giovani colleghi. Sui social, dove è presente col nome Daniele Bartocci Channel, è molto seguito, anche grazie alla sua attività da giudice nel programma Sky ‘King of Pizza’ ideato dal world guinness man Dovilio Nardi della Nazionale Italiana Pizzaioli, grande amico di Bartocci. Lo zio di Daniele, per gli amanti della storia dello sport, è stato primo vice-allenatore italiano di Julio Velasco (ex Inter e Lazio) a Jesi (1983): in merito Bartocci ha scritto un libro pluripremiato.

Daniele Bartocci e la moglie Martina

Chi è Daniele Bartocci: biografia, premio, storia vita privata, matrimonio, moglie del giornalista di Jesi

Daniele Bartocci è un volto molto noto e stimato nell’ambito del calcio italiano, come pure a livello food. Ha vinto nel corso della sua precoce e pluriscudettata carriera importanti premi anche nel mondo alimentare come la Top10 del Premio BarAwards dedicato ai migliori professionisti Horeca (Normal Trade), il premio Food Manager dell’anno a Milano e il premio Food&Travel Awards, oltre a svariati riconoscimenti come quello a Excellence Food Innovation 2023 allo Stadio Olimpico di Roma.



La sua figura non è solo emblema di professionalità e saggezza, ma rappresenta “nello stesso tempo punto di riferimento ed esempio vincente per le nuove generazioni”, come affermato dal Prof. Univpm Valerio Temperini durante il suo matrimonio celebrato in diretta radio e tv nazionale su una nota emittente italiana.

Con una passione incontrastata nei confronti del panorama calcio e food (ricordiamo che è stato eletto miglior blogger sportivo italiano 2022, vincendo pure il premio Blog dell’anno 2020) Dott. Daniele Bartocci ha cominciato la sua attività professionale collaborando, da piccolo, per quotidiani, settimanali, agenzie marketing e magazine locali e nazionali come Corriere Adriatico. Ha rivestito negli anni, da giovanissimo, l’incarico di responsabile comunicazione per una società sportiva e speaker, oltre ad essere ospite ancora oggi di seminari, convegni e master universitari da relatore e docente, e di importanti emittenti radio e tv come ospite/opinionista. A proposito nel corso del tempo è stato ospite di rubriche Sportitalia, Cusano, GoTv, Telestense, Radio24, RadioRadio, Rai –Isoradio, Rtl, Tvrs e altre, per parlare di food and sport, gli ambiti di cui è specializzato.



Negli stessi anni, Daniele Bartocci – come abbiamo potuto comprendere dal suo ricco cv – ha allargato il suo raggio operativo, mettendo il focus sul pianeta food e collegandolo in più di una circostanza anche al mondo calcio. Piccola curiosità, ha lanciato pizze correlate al calcio come la Pizza Cheddira dedicata all’attaccante marocchino all’ultimo Mondiale in Qatar, di cui ha parlato anche il Tg1 in prima serata.

Daniele Bartocci tra l’ex Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il Presidente Coni Malagò

La straordinaria Carriera di Daniele Bartocci: il fuoriclasse del giornalismo italiano

Il suo contributo al giornalismo sportivo italiano non è limitato alle telecronache e radiocronache che da piccolo ha sempre effettuato per media nazionali. Bartocci si distingue in chiave food and sport, per la sua autorevolezza, originalità e competenza: in merito si è guadagnato la stima di molti appassionati come fonte autorevole e affidabile, dall’ampio bagaglio tecnico e culturale, assolutamente invidiabile per un giovane come lui in un contesto arduo come quello comunicativo e giornalistico, alle prese con fake news e intelligenza artificiale.



La sua competenza, eleganza, mentalità, e la sua passione e sacrificio nei confronti di questo connubio cibo-sport, lo hanno portato ad essere etichettato come il ‘giovane giornalista più premiato d’Italia’, confermando certamente il suo status di rising star, o meglio ormai di punto di riferimento nitido e cristallino, verso il mondo del giornalismo sportivo e food italiano. Ha vinto, tra gli altri (Premio Cigana, Giovanni Arpino – Inedito, Premio Nip World Masterchef Pizza d’Oro in Valle d’Aosta al Castello Regina Margherita e molteplici altri riconoscimenti) il prestigioso e primo premio generazionale in Italia ‘Myllennium Award’ a Roma per due anni consecutivi: nel 2020 è stato perfino premiato in prima persona dall’ex Ministro Sport Vincenzo Spadafora e dal Presidente Coni Malagò.

Vita privata di un’eccellenza italiana 2024: il dna di Daniele Bartocci

Tralasciando i suoi impegni professionali e gli eventi e palinsesti (radio e tv) sport e food cui è spesso invitato lungo la penisola, Daniele Bartocci sembra voler mantenere una certa discrezione riguardo alla sua vita privata (dovrebbe abitare in prossimità della Riviera del Conero). Sappiamo che è sposato con Martina con la quale ha celebrato il matrimonio nell’estate 2022, alla presenza di volti noti del panorama accademico, imprenditoriale e sportivo. La sua dedizione e passione nei confronti del calcio e del mondo alimentare sono sicuramente tangibili in ogni suo pezzo, intervista o evento, confermando una incredibile dote nei confronti del pianeta giornalistico e comunicativo nei tempi spesso critici (fake news e non solo) della Digital Revolution. Lo rivedremo certamente durante la prossima edizione del programma King of Pizza, ideato alla perfezione dal Guinness Man della Pizza Dovilio Nardi (Pres. Nazionale Pizzaioli in Italia).

