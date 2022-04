Motivato, intraprendente e affascinante, con una incredibile storia d’amore che lega la sua professione ai suoi sentimenti (rossoneri?): scopriamo chi è il giovane e pluripremiato giornalista gentleman Daniele Bartocci.

Abiti versione business, in giacca e cravatta nei vari eventi di lavoro, casual e armonioso nella sua vita privata: lui è Dott. Daniele Bartocci, giovane esplosivo talento del giornalismo nazionale che mette d’accordo un po’ tutti, uomini e donne, ragazzi e ragazze, anziani e bambini. Sorriso smagliante, sguardo intenso e spirito gentleman, dopo una commovente gavetta Daniele Bartocci è riuscito a divenire oggi uno dei giovani giornalisti più premiati e amati per la sua spiccata motivazione ed eleganza che lo rendono protagonista in svariati eventi di sport, lifestyle e non solo.

Chi è Daniele Bartocci: la biografia

Classe 1989, Daniele Bartocci, Daniele Bartocci è un talentuoso giornalista, una delle più giovani penne ad aver raggiunto prestigiosi premi in Italia. Ragazzo eclettico e dinamico, molto intelligente e mai banale. Alle spalle un master Sole24Ore e una laurea magistrale Univpm con lode in Marketing. Una carriera ricca e brillante, quella del giovane Daniele Bartocci, fatta di numerosissime soddisfazioni ma anche sempre di nuove motivazioni, obiettivi ed ambizioni. Ad esempio, nell’ultimo Gran Galà Innovation&Leadership Le Fonti Awards alla Borsa Italiana di Milano, riservato alle eccellenze professionali, il giornalista ed esperto comunicazione Daniele Bartocci, nonostante i soli 32 anni di età, è stato incoronato a Piazza Affari – davanti ad alcuni dei più grandi top manager e aziende – Professionista dell’Anno in 2022 Comunicazione e Giornalismo. Ben curato e sempre dotato di un importante dress-code, tra i premi e trionfi di Daniele Bartocci il premio miglior blogger sportivo (Blog dell’anno 2020), Myllennium Award (riservato ai migliori talenti millennials e vinto a Roma da Daniele per due anni consecutivi, premiato nell’occasione da Pierluigi Pardo, dall’ex ministro sport Vincenzo Spadafora e Presidente Coni Giovanni Malagò), il premio miglior giornalista giovane al Renato Cesarini (ex campione Juventus), il premio Cigana, premio Giovanni Arpino, Overtime Festival (Festival Nazionale Giornalismo Sportivo), il premio miglior giornalista under 30 e tanti altri, come il premio Professionista del 2021 Sport&Food a Milano. Daniele Bartocci sin da piccolo ama il calcio, lo sport ma anche gli eventi, talk-show e lifestyle.

La vita privata di Daniele Bartocci: fidanzata, libro e non solo

Daniele Bartocci ha scritto anche un libro su comunicazione, motivazione e giornalismo dal titolo Happy Hour da fuoriclasse al barTocci, con il racconto esclusivo del primo anno italiano di Julio Velasco. Negli ultimi anni sono tanti gli scatti sulla sua pagina Facebook e sul suo blog che lo vedono impegnato in svariati palinsesti, eventi e manifestazioni sport, tendenze e food in tutta Italia, tra cui Milano, Roma, Rimini e Forte dei Marmi, talvolta al fianco della sua amata Martina, con cui pare avere una relazione idilliaca da tempo. Non sappiamo con precisione dove abiti il giornalista Daniele Bartocci, ma tutti gli indizi portano vistamare, nella bella Riviera del Conero.

Daniele Bartocci: curiosità

Daniele Bartocci è nato a Jesi (An), la città di Roberto Mancini e Valentina Vezzali. Il ragazzo sembra non amare particolarmente i social. Daniele Bartocci si è sempre detto orgoglioso, partendo da zero e senza raccomandazioni, degli obiettivi professionali raggiunti, a livello giornalismo e anche food, settore che lo vede impegnato in prima linea nel management commerciale di una nota azienda e in varie kermesse come Tuttofood, Sigep, Beer&Food Attraction

Daniele Bartocci vanta docenze in comunicazione/giornalismo e interventi in seminari, convegni di università italiane. Visto il suo bagaglio e il suo ‘fresco’ physique du role, non è impossibile che possa ricevere in futuro qualche ospitata da opinionista i ntv o in talk-show sportivi e non

Intanto sappiamo che nei prossimi mesi Daniele Bartocci (già ospite diverse volte su palinsesti quali Rtl 102,5) sarà giudice su Sky/Canale Italia del programma King of Pizza , talent show dedicato ai migliori pizzaioli gourmet, con finalissima presso il Castello Regina Margherita a Gressoney in Valle d’Aosta

(già ospite diverse volte su palinsesti quali Rtl 102,5) , talent show dedicato ai migliori pizzaioli gourmet, con finalissima presso il Castello Regina Margherita a Gressoney in Valle d’Aosta La straordinaria motivazione di Daniele Bartocci, come si evince anche da articoli di Forbes e Millionaire sul ragazzo, deriva dai suoi familiari, uno su tutti lo zio motivatore Alberto Santoni, primo vice-allenatore professionista italiano del filosofo, coach e leader Julio Velasco (Jesi in serie A2, 1983-1984).

Sul primo anno di Julio Velasco in Italia Daniele Bartocci ha unito varie testimonianze esclusive d’epoca e documenti inediti e ingialliti, scrivendo a dieci dita il libro ‘Happy Hour da fuoriclasse al barTocci”.

