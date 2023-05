Danilo ha parlato a Rai Sport dopo Juve-Siviglia. Le sue parole.

RABIOT – Quello lascio a voi, noi abbiamo già tanto lavoro per il campo, su cosa dobbiamo fare. Non dobbiamo perdere energie, ci porta fuori dalla strada giusta. Lascio per voi, i tifosi, per chi si cura di questo.



EXTRA CAMPO – Non possiamo fare niente noi, concentrarci a lavorare ogni giorno, arrivare al meglio della condizione e provare arrivare in fondo.



CONDIZIONE – “Sto bene, molto bene”.

