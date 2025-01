Danilo, ecco quando potrebbe lasciare la Juventus

Danilo e Juventus ai ferri corti: il brasiliano vuole la rescissione, i bianconeri puntano al guadagno. Intanto, il Napoli resta in attesa.

La situazione di Danilo con la Juventus si è trasformata in un caso complesso e ricco di tensioni. Il difensore brasiliano, relegato ad allenarsi da solo alla Continassa, rappresenta ormai un nodo difficile da sciogliere per la dirigenza bianconera.

L’addio del giocatore, che fino a poco tempo fa era il capitano della squadra, sembra segnare un punto di rottura definitivo. Tuttavia, le modalità di questa separazione rimangono fonte di dibattito e di scontro.

La posizione della Juventus e di Danilo

La Juventus, guidata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, punta a ottenere un compenso di circa 3 milioni di euro dalla cessione di Danilo. Questo obiettivo economico si scontra però con la ferma posizione del giocatore e del suo entourage. Per loro, l’unica soluzione accettabile sarebbe una rescissione consensuale del contratto, magari con una buonuscita, che permetta a Danilo di lasciare il club senza vincoli economici. Divergenza che sta allungando i tempi e complicando ulteriormente la vicenda.

L’interesse del Napoli: solo a costo zero

Tra le squadre interessate a Danilo spicca il Napoli, guidato da Antonio Conte e Giovanni Manna. L’idea di portare il brasiliano in azzurro non è una novità: il club partenopeo ha puntato su di lui già a settembre.

La strategia del Napoli è chiara: attendere la rescissione del contratto con la Juventus per poter ingaggiare il difensore a parametro zero, offrendogli un contratto di 18 mesi. La sua esperienza, leadership e mentalità vincente sono qualità ritenute fondamentali per rafforzare la squadra, ma tutto dipende dalla capacità di chiudere la questione con il club bianconero.

Quando potrebbe lasciare la Juventus?

Il momento della separazione tra Danilo e la Juventus sembra ancora lontano. Il club bianconero non ha intenzione di facilitare un trasferimento che potrebbe rafforzare una diretta rivale, specialmente in vista della sfida del 25 gennaio contro il Napoli allo stadio Maradona.

I bianconeri non hanno nessuna intenzione di fare un favore alla squadra di Antonio Conte, tantomeno se questo si potrebbe ritorcere contro di loro durante una partita così importante. Questo braccio di ferro potrebbe quindi protrarsi fino a fine mese, complicando le operazioni di mercato per tutte le parti coinvolte.

Altre opzioni per Danilo

Sebbene il Napoli rappresenti la prima scelta, Danilo non esclude altre soluzioni in Europa. Il difensore sta valutando le migliori opportunità per rilanciare la propria carriera lontano da Torino, in un contesto che possa valorizzare le sue qualità e offrirgli un ruolo centrale. La Juventus, nel frattempo, dovrà decidere se insistere sulla richiesta economica o optare per una soluzione più rapida e meno conflittuale.