Paura per Bentancur: malore in campo per l’ex Juventus

Attimi di paura durante Tottenham-Liverpool: Bentancur crolla a terra privo di sensi dopo un’azione. Le sue condizioni.

La partita di Carabao Cup tra Tottenham e Liverpool è stata segnata da un episodio che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguaiano ed ex Juventus, è stato protagonista di un momento di grande apprensione.

Durante un’azione sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il giocatore si è elevato in area avversaria per colpire il pallone, riuscendo a sfiorarlo. Tuttavia, subito dopo il contatto, è caduto rovinosamente a terra, apparentemente privo di sensi.

Soccorsi immediati e attimi di paura

Il direttore di gara, resosi conto della gravità della situazione al termine dell’azione, ha immediatamente interrotto il gioco, mentre il pubblico e i compagni guardavano preoccupati. I soccorsi medici sono entrati rapidamente in campo per assistere il giocatore. Bentancur è stato trasportato fuori dal terreno di gioco in barella, con l’ausilio della maschera d’ossigeno, un’immagine che ha amplificato l’apprensione dei presenti.

Dubbi sul futuro del centrocampista

Nonostante la paura, il giocatore ha rassicurato il pubblico con un cenno del pollice alzato mentre veniva portato via. Questo gesto ha alleviato parzialmente le tensioni, permettendo alla partita di riprendere dopo una lunga interruzione. Il tempo necessario per prestare i soccorsi ha costretto l’arbitro a decretare ben 11 minuti di recupero nel primo tempo, a testimonianza della gravità del momento.

Bentancur, considerato un elemento chiave del Tottenham, sarà sottoposto a ulteriori esami per determinare le sue condizioni fisiche e comprendere la causa del malore improvviso.

Le condizioni di Rodrigo Bentancur

Il Tottenham, attraverso i suoi canali ufficiali, ha successivamente aggiornato i tifosi sulle condizioni del centrocampista: “Possiamo confermare che Rodrigo è cosciente, parla e andrà in ospedale per ulteriori controlli”.

Parole che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo, anche se rimane alta l’attesa per conoscere i risultati delle analisi e l’entità del possibile infortunio. Per ora, Bentancur è stabile e sotto osservazione, una notizia che fa ben sperare per una pronta ripresa.