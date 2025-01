Attacco Juventus: due nomi in testa, ne arriverà solo uno

La Juventus punta a rinforzare l’attacco: Ecco quali sono i nomi principali per un possibile arrivo in prestito a gennaio.

La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della sessione di mercato di gennaio. Nonostante il focus principale sia sulla difesa, i bianconeri valutano anche l’arrivo di un nuovo centravanti. Tra i profili monitorati, spiccano due nomi: Niclas Füllkrug, attualmente al West Ham, e Randal Kolo Muani, del Paris Saint-Germain.

Juventus: due attaccanti in cima alla lista

Entrambi i giocatori stanno affrontando stagioni complicate nei rispettivi club. Füllkrug, arrivato in Premier League dopo l’esperienza al Werder Brema, sta trovando poco spazio nella squadra londinese. La situazione potrebbe cambiare con il possibile arrivo di Graham Potter come nuovo tecnico del West Ham, ma l’attaccante tedesco sembra interessato a una nuova sfida.

Anche Kolo Muani sta vivendo una stagione sottotono al PSG. Acquistato per 95 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte, il francese classe ’98 non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista, complice la concorrenza di campioni come Mbappé e Dembélé.

Obiettivo prestito: la strategia di Giuntoli

La Juventus punta a un’operazione in prestito, evitando investimenti onerosi in un mercato tradizionalmente complicato come quello invernale. Questa strategia potrebbe favorire i contatti con il West Ham per Füllkrug, che avrebbe la possibilità di rilanciarsi in Serie A.

La trattativa per Kolo Muani, invece, potrebbe risultare più complessa. Il PSG ha investito molto sull’attaccante francese, ma la mancanza di minutaggio potrebbe spingere il club parigino a valutare un prestito, soprattutto se emergeranno opportunità di alleggerire la rosa.

Per la Juventus, l’obiettivo è chiaro: affiancare a Vlahović e Yildiz un profilo esperto, capace di portare gol e opzioni tattiche aggiuntive. Con il mercato di gennaio ormai vicino, i bianconeri lavorano per chiudere almeno una delle due operazioni.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire chi tra Füllkrug e Kolo Muani potrà vestire la maglia della Juventus. La dirigenza bianconera è al lavoro per assicurarsi un rinforzo in attacco che possa fare la differenza nella seconda parte della stagione.