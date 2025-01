Juventus: arriva il sì del difensore, quasi fatta per il big in difesa

La Juventus punta su Ronald Araujo del Barcellona: il difensore uruguaiano ha detto sì, i dettagli della trattativa.

La Juventus di Thiago Motta accelera sul mercato per assicurarsi un difensore di qualità: l’obiettivo principale è Ronald Araujo, centrale del Barcellona. Dopo un lungo stop per infortunio, l’uruguaiano è tornato in campo, ma il suo ruolo nella squadra catalana appare ridimensionato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Araujo avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento a Torino, motivato dalla prospettiva di un progetto competitivo e dalla possibilità di giocare con maggiore continuità.

Araujo, rinforzo voluto da Thiago Motta

La formula più probabile per il trasferimento è quella del prestito, un’opzione che potrebbe agevolare le trattative. Tuttavia, la Juventus dovrà risolvere alcuni nodi economici legati all’ingaggio del giocatore, che percepisce circa sei milioni di euro a stagione. Una parte dello stipendio potrebbe essere coperta dal Barcellona, anche se il club spagnolo non ha ancora formalmente aperto alla cessione.

La strategia di mercato bianconera

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in accordo con Thiago Motta, punta a chiudere l’operazione rapidamente per consegnare al tecnico un difensore già entro gennaio. Araujo rappresenterebbe un acquisto strategico: oltre a essere un centrale affidabile, può giocare come terzino destro, un’opzione preziosa per la squadra bianconera.

Non mancano però ostacoli. La Juventus deve affrontare la concorrenza di club di Premier League, che potrebbero offrire al Barcellona condizioni più vantaggiose. Inoltre, il contratto del giocatore, valido fino al 2026, complica ulteriormente l’operazione. Nonostante ciò, il gradimento del difensore per il trasferimento a Torino potrebbe rivelarsi decisivo.

Con l’approvazione di Thiago Motta e la volontà del giocatore, la Juventus potrebbe sbloccare la trattativa nei prossimi giorni. Se l’affare andrà in porto, Ronald Araujo sarà il primo tassello per rafforzare una difesa bianconera che punta a tornare ai vertici del calcio europeo. I bianconeri sono in vantaggio è intendono chiudere in settimana.