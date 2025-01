Juventus, a sorpresa dalla Francia, ecco il nome nuovo per la difesa

La Juventus punta a rinforzare la difesa: un giovane talento dalla Ligue 1, seguito dai top club europei, potrebbe presto vestire bianconero.

La Juventus guarda al mercato di gennaio con la dichiarata intenzione di rafforzare la difesa. Tra le opzioni prese in considerazione, spunta un talento emergente dalla Ligue 1 che sta facendo parlare di sé in tutta Europa. La dirigenza bianconera è pronta a cogliere un’opportunità interessante per inserire qualità e solidità in un reparto che necessita di nuovi innesti.

Il giovane difensore classe 2004 è uno dei prospetti più seguiti in questa sessione di mercato. Attualmente in forza al Lens, il ventenne ha conquistato l’attenzione di club prestigiosi come Real Madrid, Manchester City e Borussia Dortmund, oltre alla Juventus. I suoi numeri straordinari e la versatilità tattica lo rendono un giocatore di grande prospettiva, pronto per il salto in una big del calcio europeo.

Abdukodir Khusanov: il nome che fa sognare la Juventus

Si chiama Abdukodir Khusanov il difensore che sta stregando mezza Europa. Classe 2004, alto 186 cm, Khusanov si distingue per la sua capacità di eccellere nei duelli difensivi, sia aerei che a terra. In questa stagione ha già collezionato 16 presenze e un assist con il Lens, dimostrando di essere un giocatore completo. La sua abilità nel costruire l’azione, con passaggi precisi e progressivi, lo rende un difensore moderno, perfetto per il calcio di alto livello.

Le qualità da campione sono evidenti, e i confronti con grandi nomi del calcio non mancano. Si va da Cannavaro a Sergio Ramos, passando per Martinez del Manchester United, molti vedono in lui tratti distintivi che richiamano questi fuoriclasse nelle discussioni più recenti.

Numeri e valore di mercato

Khusanov è tra i migliori centrali europei in diverse metriche: rientra nell’80° percentile per azioni difensive e duelli vinti, ma brilla anche per passaggi progressivi, dove supera l’88% dei suoi pari ruolo. Il Lens, consapevole del valore del giocatore, lo ha messo sul mercato con una valutazione iniziale di 30 milioni di euro. Tuttavia, il prezzo potrebbe salire rapidamente, soprattutto considerando le necessità economiche del club francese.

Abdukodir Khusanov non è solo un difensore affidabile, ma un calciatore capace di adattarsi a diversi ruoli. Può giocare in una difesa a due o a tre, e persino come mediano, dimostrando una duttilità tattica che lo rende appetibile per qualsiasi allenatore. Nonostante la giovane età, ha già maturato esperienza anche in competizioni europee, mostrando carattere e personalità.

La Juventus in pole per il colpo di mercato

Dopo un primo interessamento del Napoli, è ora la Juventus a muoversi concretamente per Khusanov. Con l’a necessità’obbligo di rinforzare la difesa, i bianconeri sembrano disposti a puntare sul talento uzbeko per assicurarsi un elemento di prospettiva e qualità. La trattativa è appena iniziata, ma l’obiettivo è chiaro: portare a Torino un difensore in grado di fare la differenza per molti anni.