Juventus assolutamente assurdo: fuori anche Vlahovic, cosa succede

Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus, ha accusato un leggero affaticamento muscolare. Il tecnico bianconero monitora con attenzione.

La Juventus si trova a gestire un momento delicato per quanto riguarda la condizione fisica di alcuni suoi giocatori chiave. Tra questi, desta particolare attenzione la situazione di Dusan Vlahovic, centravanti serbo e punto di riferimento dell’attacco bianconero.

Vlahovic a rischio? Il punto sulle condizioni del bomber bianconero

Nelle ultime ore, dalla Continassa è giunta la notizia di un leggero affaticamento muscolare accusato dal giocatore, una problematica che ha reso necessaria una visita al J Medical.

L’allarme, tuttavia, non sembra essere grave. Spesso i calciatori si sottopongono a controlli preventivi per monitorare anche i più piccoli fastidi, come nel caso di Vlahovic, che ha preferito non sottovalutare la situazione. In vista del prossimo impegno contro il Torino, la società e lo staff medico stanno osservando attentamente l’evolversi delle sue condizioni per evitare di compromettere la sua presenza in campo.

Thiago Motta e la gestione delle assenze

Le preoccupazioni legate a Vlahovic si inseriscono in un contesto già complesso per la Juventus, che deve fare i conti con diverse assenze importanti. In particolare, l’assenza prolungata di Milik rende ancora più cruciale il ruolo del centravanti serbo. Il tecnico Thiago Motta, consapevole dell’importanza di preservare la condizione fisica dei suoi giocatori, ha scelto di far lavorare Vlahovic a parte nell’ultimo allenamento, adottando un approccio prudente.

L’obiettivo è chiaro: non correre rischi inutili e garantire che Vlahovic sia al 100% per affrontare il Torino. Nonostante l’apparente tranquillità dello staff medico, la situazione viene monitorata con attenzione, considerata l’importanza strategica del giocatore nella fase offensiva della Juventus.

Per ora, il leggero affaticamento muscolare di Dusan Vlahovic non desta particolari preoccupazioni, ma sottolinea l’importanza di una gestione oculata delle risorse fisiche in un momento chiave della stagione. I tifosi bianconeri sperano di rivedere presto il loro bomber in piena forma, pronto a trascinare la squadra in campo.