Danilo, difensore e capitano della Juventus, parla così in zona mista dopo il match con l’Atalanta: le sue dichiarazioni

Danilo, in zona mista, ha parlato così dopo il pareggio tra Juventus e Atalanta.

LE PAROLE – «L’obiettivo è la Champions, lo sappiamo dal primo giorno. E’ chiaro che in un determinato momento siamo stati vicinissimi all’Inter, lì abbiamo sognato qualcosa di più. In questo momento, concretamente, l’obiettivo che abbiamo è giocare la Champions l’anno prossimo, sarà importante per la Juve. La squadra ha carattere e lavora. Oggi siamo stati alti, aggressivi, come dobbiamo sempre essere. Poi il risultato è stato quel che è stato e ci fa male. L’atteggiamento secondo me che abbiamo avuto dopo essere stati sotto di un gol è stato giusto, quello che deve essere sempre».

The post Danilo in zona mista: «Abbiamo sognato qualcosa di più, ma la Juve deve puntare alla Champions» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG