Calciopoli, Giraudo ricorre al Tar: ora ci sono tre interrogativi da porsi che possono cambiare la situazione

Come riferisce Tuttosport, il ricorso che Antonio Giraudo ha presentato al Tar pone tre interrogativi fondamentali, riguardanti la compatibilità della giustizia sportiva italiana con le normative europee. Atteso domani per le 12 l’esito, che potrebbe dare una svolta significativa.

Ma quali sono le domande che deve porsi il Tar sulla situazione dell’ex AD della Juve? In primis: gli organi disciplinari della Figc e del Coni che hanno pronunciato sentenze contro Giraudo nel 2006 e nel 2011-12 possono essere considerati “organi giurisdizionali” secondo il diritto comunitario? Secondo: la radiazione a vita dal settore calcistico professionistico non costituisce una limitazione al diritto al lavoro di un individuo? E terzo: un tribunale non riconosciuto come giurisdizionale dall’Unione Europea infliggere ha diritto di decidere una pena così grave?

