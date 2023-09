Danilo riceve forza dalla Juve: l’augurio al capitano per Brasile Bolivia, partita valida per la qualificazione al prossimo Mondiale

Danilo è l’unico giocatore della Juve impegnato, almeno sulla carta, con la sua nazionale nella giornata di oggi dopo le gare disputate ieri da Kostic e Vlahovic, Milik e Szczezny, Rabiot.

Boa sorte, @2DaniLuiz! La @CBF_Futebol sarà impegnata contro la Bolivia nel primo match di qualificazione alla #FIFAWorldCup pic.twitter.com/IsMBxdQVlI — JuventusFC (@juventusfc) September 8, 2023

Al capitano i bianconeri hanno mandato un messaggio di augurio via Twitter in vista della partita che il Brasile giocherà contro la Bolivia (ora italiana 2.45), valida per la qualificazione al prossimo Mondiale.

