Danilo scuote la Juve: «Arrendersi non è un’opzione». Messaggio social del difensore squalificato ad Empoli – FOTO

«Arrendersi non è un’opzione». È il messaggio di Danilo per tutti i tifosi e la sua Juve dopo il crollo di Empoli e il -10 in classifica:

Così il difensore brasiliano su Instagram.

