Le parole di Danilo dopo il pareggio della sua Juve contro l’Atalanta stasera. Tra momento di crisi e difficoltà in difesa

Danilo ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo Juve Atalanta. Queste le sue dichiarazioni.

COSA E’ SUCCESSO DOPO IL PAREGGIO CON L’EMPOLI – «Dopo quel pareggio abbiamo perso un po’ di certezze, non di entusiasmo ma di concentrazione su tutta la partita. Poi questo si paga. Quindi quello abbiamo detto tra di noi è che dobbiamo ritrovare questo spirito di sacrificio avuto per mezza stagione che sicuramente ci porterà i risultati di cui abbiamo bisogno per l’obiettivo finale».

LA DIFESA PRENDE SEMPRE GOL – «E’ una responsabilità che ci dobbiamo prendere principalmente noi difensori. Certo è che tutta la squadra che difende, ma è nostro pensiero e dobbiamo migliorare e lavorare, non c’è altra strada da fare. Non sono qui a cercare alibi o scuse. Solo lavoro, miglioramento, più concentrazione e aspettare che la fortuna ci ritrovi. Anche oggi la palla che passa sotto il piede, un episodio così…però non dobbiamo guardare questo, ma lavorare e migliorare e cercare di mantenere la porta inviolata la prossima partita perché è un lavoro nostro».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG